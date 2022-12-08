ФСБ задержала двух жителей Севастополя за шпионаж в пользу Украины

Подозреваемые на два месяца помещены под стражу.

Представители ФСБ России задержали двух жителей Севастополя за шпионаж в пользу Украины. В настоящее время оба подозреваемых арестованы по решению Ленинского районного суда по статье за государственную измену на два месяца. Об этом рассказали в региональном центре общественных связей силового ведомства. Уточняется, что один из фигурантов расследования был завербован спецслужбами и Службы Безопасности Украины (СБУ) в 2016 году, так как являлся сторонником украинской идеологии. После начала специальной военной операции РФ мужчина стал передавать сведения о расположении объектов министерства по обороне, которые могли использоваться противникам против безопасности страны и нанести ущерб обороноспособности государства.

В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении госизмены в форме шпионажа в интересах СБУ. пресс-релиз ФСБ по региону

Известно, что летом 2022 года этот подозреваемый по заданию кураторов из СБУ привлек к шпионажу своего знакомого. Речь идет об еще одном жителе Севастополя. Последний занимался сбором и передачей информации через социальные сети и приложение WhatsApp. Он отпраылял иностранцам сведения об объектах ФСБ РФ.

ФСБ сообщила о задержании троих граждан Украины за подготовку теракта в Мелитополе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости