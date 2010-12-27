Жительница Выборгского района избила своего мужа

Она ударила его ножом в спину.

Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Выборгского района. Она подозревается в том, что избивала своего мужа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 17-го июля, в местную полицию поступило сообщение, что женщина нанесла телесные повреждения 32-летнему мужчине в квартире на улице Есенина.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Они выяснили, что женщина ударила ножом в спину своего мужа из-за внезапной ссоры. Все это произошло после совместного распития спиртных напитков. Пострадавшего доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии.

Неработающая гражданка имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщина находится под подпиской о невыезде.

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