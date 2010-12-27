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Жительница Выборгского района избила своего мужа
Сегодня, 12:21
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Жительница Выборгского района избила своего мужа

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Она ударила его ножом в спину.

Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Выборгского района. Она подозревается в том, что избивала своего мужа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В среду, 17-го июля, в местную полицию поступило сообщение, что женщина нанесла телесные повреждения 32-летнему мужчине в квартире на улице Есенина. 

Правоохранители прибыли на место происшествия. Они выяснили, что женщина ударила ножом в спину своего мужа из-за внезапной ссоры. Все это произошло после совместного распития спиртных напитков. Пострадавшего доставили в больницу. Он находился  в тяжелом состоянии. 

Неработающая гражданка имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщина находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель такси не пропустил реанимацию в Московском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: избиение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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