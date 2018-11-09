Жительница Петербурга нашла в городе сову со сломанным крылом

Девушка советовалась с пользователями соцсети, как помочь птице.

30 июня петербурженка обнаружила на улице Северной столицы сову со сломанным крылом. Девушка попросила помощи в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Пользователе сети предложила сдать птицу в центры помощи "Сирин" или "Велес". Однако администраторы группы отметили, что оба фонда больше не принимают животных и птиц. Piter.TV рассказывал, что "Сирин" столкнулся с финансовыми трудностями.

Как жительница Петербурга в итоге поступила с совой – неизвестно.

Ранее Piter.TV рассказывал, что петербуржец спас от гибели 13 утят, которые потеряли в аварии маму-утку.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное"