На Белоострове петербуржец спас от гибели 13 утят, которые потеряли в аварии маму-утку

В Курортном районе Петербурга автомобилист спас птенцов, мать которых сбила машина.

Петербуржец спас 13 утят, оставшихся без мамы-утки. Водитель сбил взрослую особь прямо на глазах малышей. Нарушитель даже не остановился, чтобы минимизировать ущерб. Однако, активист по имени Иван не смог пройти мимо трагедии. Он также рассказал, что водителем, задавившем животных, оказался мужчина на заниженной "Приоре".

По словам очевидца, кроме утки также погибли еще два птенца. Они погибли, когда выводок переходил дорогу на Белоострове в Курортном районе города. Местный житель решил помочь осиротевшим утятам и довез их до приюта "Велес". Сейчас малышами занимаются специалисты.

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Фото и видео: YouTube/V Sm