Случай произошел на КАД в районе съезда на Мурманское шоссе.

Во вторник, 25 июня, петербургские инспекторы ГИБДД приняли роды у женщины в пробке. Об этом сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Случай произошел на КАД в районе съезда на Мурманское шоссе.Как оказалось, девушка решила самостоятельно добраться до больницы, но путь омрачила пробка из-за ремонтных работ. В итоге роженица обратилась к сотрудникам ДПС на КАД и попросила сотрудников помочь ей.

Полицейские незамедлительно вызвали вертолет, который доставил роженицу в 17-й роддом. В данный момент петербурженка находится под присмотром врачей.

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Фото:pixabay