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Петербургские инспекторы ГИБДД приняли роды у женщины в пробке 
Сегодня, 20:56
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IRINA_CHALKINA

Петербургские инспекторы ГИБДД приняли роды у женщины в пробке 

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Случай произошел на КАД в районе съезда на Мурманское шоссе.

Во вторник, 25 июня, петербургские инспекторы ГИБДД приняли роды у женщины в пробке. Об этом сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Случай произошел на КАД в районе съезда на Мурманское шоссе.Как оказалось, девушка решила самостоятельно добраться до больницы, но путь омрачила пробка из-за ремонтных работ. В итоге роженица обратилась к сотрудникам ДПС на КАД и попросила сотрудников помочь ей. 

Полицейские незамедлительно вызвали вертолет, который доставил роженицу в 17-й роддом. В данный момент петербурженка находится под присмотром врачей.

Ранее мы сообщали о том, что "Сузуки" въехала под фуру на Витебском проспекте.

Фото:pixabay

 

 

Теги: гибдд, дпс приняли роды, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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