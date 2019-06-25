Видео: "Сузуки" въехала под фуру на Витебском проспекте

Легковой автомобиль врезался с фуру и всей передней частью оказался под большегрузом.

Во вторник, 25 июня, в Московском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в фуру. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Как стало известно, авария случилась на Витебском проспекте у дома номер 41. Легковой автомобиль врезался с фуру и всей передней частью оказался под большегрузом. Водитель легковушки остался жив. Прохожие помогли ему выбраться через багажник и добраться до реанимобиля. Остальные подробности происшествия уточняются.

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"