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Видео: "Сузуки" въехала под фуру на Витебском проспекте

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Легковой автомобиль врезался с фуру и всей передней частью оказался под большегрузом.

Во вторник, 25 июня, в Московском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в фуру. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Как стало известно, авария случилась на Витебском проспекте у дома номер 41. Легковой автомобиль врезался с фуру и всей передней частью оказался под большегрузом. Водитель легковушки остался жив. Прохожие помогли ему выбраться через багажник и добраться до реанимобиля. Остальные подробности происшествия уточняются.
Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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