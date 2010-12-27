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Петербургский центр помощи "Сирин" прекращает приём животных
Сегодня, 14:47
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Cherepanov

Петербургский центр помощи "Сирин" прекращает приём животных

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Организаторы столкнулись с финансовыми проблемами.

Центр реабилитации и реинтродукции "Сирин", который находится в Выборгском районе города, полностью прекратил приём животных с 26-го июня. Остаётся работать только одноимённый благотворительный фонд. Об этом сообщила группа центра ВКонтакте.

Организаторы рассказали, что решение принято из-за финансовых трудностей. Центр не имеет государственных дотаций и сам несёт за животных полную материальную ответственность.

Информация о прекращении приёма животных вызвала большой резонанс среди участников группы ВКонтакте. Многие из них предложили центру поддержку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что власти Петербурга ищут новый участок для зоопарка.

Фото: Центр реабилитации и реинтродукции животных "Сирин" / ВКонтакте

Теги: животные, закрытие, сирин, финансы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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