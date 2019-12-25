Информацию об избиении мальчика проверяет полиция.

Жительница Перми обвинила преподавателя танцев в избиении ученика. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на интервью женщины, которое она дала местным изданиям. По информации от матери пострадавшего, инцидент произошел в Кунгуре. Следы на теле мальчика мать обнаружила после того, как восьмилетний ребенок вернулся с тренировки. Сын рассказал, что преподаватель оттаскал его за волосы, бил по голове и оскорблял.

Проводится проверка информации, размещенной в соцсети, об избиении тренером мальчика. пресс-служба МВД по региону

В издании "Новости Перми" уточнили, что в настоящее время ребенок чувствует себя лучше. Он проходит медицинское обследование. У врачей есть подозрения о том, что ребенок получил сотрясение мозга. По словам матери мальчика, на следующий день после избиения она приехала в танцевальную студию и встретилась с супругой учителя. После этого мужчина приехал и извинился за свои действия.

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Фото: permnews.ru