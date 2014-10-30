Жительница Красноярска прилюдно поставила на колени обидевшего его сына мальчика

По факту инцидента проводится проверка.

Следователи Красноярска организовали проверку инцидента, в ходе которого женщина прилюдно поставил на колени мальчика, который, по ее утверждению, обидел ее сына. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным ведомства, в интернете появилось видео, на котором женщина "применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения". Также сообщается, что после свершившегося знакомый этой женщины начал конфликтовать с очевидцами данного инцидента и подрался с присутствующими, которые заступались за ребенка.

В правоохранительных органах сообщили, что заявление на женщину написала мать пострадавшего мальчика.

В настоящее время устанавливаются степень тяжести причиненных повреждений ребенку, а также проводится проверка по факту инцидента. Опрашиваются свидетели и женщина, которая поставила мальчика на колени.

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Видео: ВКонтакте / "Сводка 38"