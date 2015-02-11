На видео попал момент избиения 16-летнего подростка в Московском районе

Даже после того, как подростки ушли, мужчина хотел продолжить драку, но друг его остановил.

Во вторник, 15 июня, источник Piter.tv в правоохранительных органах предоставил запись с видеокамеры, на которую попал момент избиения 16-летнего подростка в Московском районе.

На кадрах можно увидеть, что четырех подростков догнал мужчина, который начал вести с молодыми людьми беседу в агрессивной форме. После чего он ударил головой одного из подростков, который ответил "кулаками". На помощь к мужчине пришел его знакомый, который в свою очередь начал избивать 16-летнего подростка.

Мужчина повалил его на землю, сел сверху и начал бить по лицу. Друзья мальчика попытались спасти друга, но безуспешно. Спустя некоторое время второй мужчина разнял драку. Даже после того, как подростки ушли, мужчина хотел продолжить драку, но друг его остановил.

Пострадавшего госпитализировали с переломами нижней и боковой правых подглазниц, переломом правой носовой пазухи, многочисленными гематомами на лбу. По словам медиков, из-за сильного отека сетчатка глаза у парня может отслоиться, а это чревато слепотой. Одного из нападающих задержали в тот же день. Им оказался 41-летний мужчина. Материалы дела переданы в СК.

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Видео: Piter.tv