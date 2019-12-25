В Ленобласти дачник воткнул шампур в приятеля

Пикничок под шашлычок в садоводстве Ленобласти закончился дракой с шампурами. У участника конфликта диагностировали колото-резаную рану.

В Выборгском районе Ленобласти 12 июня произошла драка между двумя дачниками, которая завершилась ранением одного из них. Мужчина ударил соседа шампуром. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу в больницу региона обратился 47-летний житель Петербурга. У него диагностировали колото-резаную рану правого бедра. Пациент рассказал, что травму ему нанес сосед - владелец участка в СНТ "Белые ночи" поселка Лебедевка. Приятель в ходе конфликта ударил заявителя шампуром, проткнув бедро пострадавшего насквозь.

Проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пляже в Приморске нашли бездыханное тело замужней женщины. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.

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