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В Ленобласти дачник воткнул шампур в приятеля
Сегодня, 13:03
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В Ленобласти дачник воткнул шампур в приятеля

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Пикничок под шашлычок в садоводстве Ленобласти закончился дракой с шампурами. У участника конфликта диагностировали колото-резаную рану.

В Выборгском районе Ленобласти 12 июня произошла драка между двумя дачниками, которая завершилась ранением одного из них. Мужчина ударил соседа шампуром. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу в больницу региона обратился 47-летний житель Петербурга. У него диагностировали колото-резаную рану правого бедра. Пациент рассказал, что травму ему нанес сосед - владелец участка в СНТ "Белые ночи" поселка Лебедевка. Приятель в ходе конфликта ударил заявителя шампуром, проткнув бедро пострадавшего насквозь.

Проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пляже в Приморске нашли бездыханное тело замужней женщины. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. 

Фото: pixabay

 

Теги: дачные конфликты, ленобласть, поножовщина, проколол шампуром друга
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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