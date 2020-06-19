Жители жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров

Пламя охватило территорию в 42 тысячи гектаров.

Жители американского штата Аризона эвакуируются из-за природных пожаров. Об этом сообщили журналисты из издания Daily Mail. Они рассказали, что более двух тысяч человек покинули свои дома из-за стихийного катаклизма.

Напомним, что возгорание началось в субботу, 13 июня. Загорелась территория, относящаяся к национальному заповедник Тонто. Из-за сильных порывов ветра и низкой влажности пламя перекинулось на 42 тысячи гектаров. Метеорологическая служба Америки заявила, что данный природный пожар является седьмым по величине в рейтинге самых масштабных за всю историю штата.

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Видео: Youtube/ ABC15 Arizona