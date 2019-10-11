В США создали кроссовки со святой водой в подошве

Обувь создает ироничный посыл в адрес мировых брендов.

В США выпустили партию кроссовок Jesus Shoes со святой водой и надписями из Евангелия. Обувь стала модификацией образцов Nike Air Max 97s, однако не имеют никакого отношения к фирме. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Внутри подошвы размещена вода из реки Иордан, а на боку корпуса выгравированы глава и номер стиха от Матфея. В нем апостол рассказывал историю о том, как Иисус Христос ходил по воде. В кроссовки вставлены красные стельки с крестом. Они напоминают традиционную обувь Папы Римского. Упаковка товара была украшена изображением ангела и печати. Таким образом коробка также напоминала папскую.

Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия рассказали создатели из нью-йоркской студии дизайна MSCHF

На данный момент приобрести кроссовки из ограниченной серии можно было за 3 тысячи долларов. Создатели изготовили менее 20 пар Jesus Shoes, которых смели с прилавков за считанные минуты.

Ранее Piter.tv писал о том, что для подготовки к службе в армии нужно заниматься спортом с детства.

Фото:Twitter/

Видео: YouTube/Unbox Therapy, Seth Fowler