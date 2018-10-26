Эксперт: для подготовки к службе в армии нужно заниматься спортом с детства

Начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Санкт-Петербурга Игорь Коровин рассказал, что приучать ребенка к спорту в игровой форме можно уже с трех лет.

В Петербурге 1 октября стартовал осенний призыв в армию, который продлится вплоть до 31 декабря. Piter.TV поговорил с начальником штаба регионального отделения "Юнармии" Санкт-Петербурга Игорем Коровиным и узнал, что готовиться к службе стоит с самого детства.

Нет важных упражнений. Есть гармоничное развитие личности и человека. Все нужно делать комплексно и с детства. Игорь Коровин

Начинать приучать ребенка к спорту можно уже с трех лет. Игровая форма хорошо усваивается и увлекает детей с раннего возраста. Дальше нужно уделять внимание общефизической подготовке и нормативам ГТО.

Спорт дает соревновательность. Сравнение своих достижений со сверстниками. Игорь Коровин

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" – программная и нормативная основа физического воспитания населения. Указом Президента Российской Федерации комплекс ГТО был введен в действие 1 сентября 2014 года. В этот же год он был направлен на учащихся.

Помимо этого, Игорь Коровин отметил, что подросткам из "Юнармии" проще дается срочная служба. Ведь основная задача всероссийского военно-патриотического общественного движения – это допризывная подготовка.

Ранее на Piter.TV: Под осенний призыв в Петербурге попадают 2600 человек.

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