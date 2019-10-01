Путин подписал указ о призыве на военную службу

Старт осенней призывной комиссии начнется с первого октября.

Во вторник, 1 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно указу с октября по декабрь этого года призовут 132 тысячи человек. Во время осеннего призыва ожидается увеличение числа новобранцев.

Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее – Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе") призыву на военную службу, в количестве 132 000 человек сказано в указе

Напомним, что старт осенней призывной комиссии начнется с первого октября. Призыв завершится она 31 декабря.

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