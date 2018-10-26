Первая отправка военнослужащих запланирована на 14 октября.

Под осенний призыв в Петербурге попадают 2600 человек. Такую норму для отправки в армию установил штаб Западного военного округа. Этот вопрос обсуждался на заседании городского правительства.

Первая отправка военнослужащих запланирована на 14 октября. 300 человек должны иметь военно-учетную специальность. Не менее 60 % призывников отправят в режимные военные части. По 57 гражданам будут приняты решения о направлении на альтернативную службу.

Минувшей весной в Петербурге призвали 2980 человек. При этом оповестить удалось 18236 человек (89,4 % от плана). В связи с уклонением от службы в правоохранительные органы направлены 26 материалов. Одного человека осудили.

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