Молодой рядовой из Лебяги впал в кому после спарринга с офицером

Парень уже пять суток не приходит в себя.

Нейрохирурги Военно-медицинской академии спасают жизнь 20-летнему петербуржцу Владиславу Орлову. Военнослужащий разведывательной роты впал в кому и уже пять суток не приходит в себя. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел в военной части 3526 в поселке Лебяжье (бытовое название Лебяга). По официальной версии, парень получил несколько ударов от офицера во время тренировочного боя — спарринга. В свою очередь участники закрытой группы в "ВКонтакте" утверждают, что словесная потасовка между командиром и рядовым произошла во время обеда, затем конфликт был перенесен на маты в полигоне.

После боя молодой человек впал в кому. Владислав находится в реанимации. Врачи не дают никакие гарантии.

Обстоятельства, при которых рядовой Орлов получил травму, изучают следователи 53-го военно-следственного отдела. Решение о возбуждении дела пока не принято. Проверку также проводит прокуратура в/ч 77832 на территории ЗВО.

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Фото: Piter.TV