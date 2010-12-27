Молодой рядовой из Лебяги впал в кому после спарринга с офицером

Нейрохирурги Военно-медицинской академии спасают жизнь 20-летнему петербуржцу Владиславу Орлову. Военнослужащий разведывательной роты впал в кому и уже пять суток не приходит в себя. Об этом пишет "Фонтанка".
Инцидент произошел в военной части 3526 в поселке Лебяжье (бытовое название Лебяга). По официальной версии, парень получил несколько ударов от офицера во время тренировочного боя — спарринга. В свою очередь участники закрытой группы в "ВКонтакте" утверждают, что словесная потасовка между командиром и рядовым произошла во время обеда, затем конфликт был перенесен на маты в полигоне.
После боя молодой человек впал в кому. Владислав находится в реанимации. Врачи не дают никакие гарантии.
Обстоятельства, при которых рядовой Орлов получил травму, изучают следователи 53-го военно-следственного отдела. Решение о возбуждении дела пока не принято. Проверку также проводит прокуратура в/ч 77832 на территории ЗВО.
Ранее мы писали, что сбитую на Невском девушку поместили в шоковую реанимацию Мариинской больницы.
Фото: Piter.TV
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Нечего делать в этой армии!