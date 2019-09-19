Сбитую на Невском девушку поместили в шоковую реанимацию Мариинской больницы

Перебегая Невский проспект в неположенном месте, она попала под колеса Mercedes.

Накануне вечером в Мариинскую больницу привезли неизвестную 32-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии. Перебегая Невский проспект в неположенном месте, она попала под колеса Mercedes. Об этом сообщали городские СМИ.

Женщине на вид около 30 лет. У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, раны лобной области, цереброгенная кома, ушибы органов грудной и брюшной полости, перелом правого плеча. Сейчас ее поместили в отделение шоковой терапии.

Напомним, когда женщина перебегала дорогу, один из водителей смог избежать столкновения, а 18-летний водитель Mercedes сбил пешехода.

Видео: ВК/ Дорожный инспектор