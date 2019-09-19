Женщина пыталась перебежать Невский и угодила под Mercedes

Пострадавшая направлена в больницу в состоянии крайней тяжести.

Петербурженка неудачно попыталась перебежать Невский проспект и попала под иномарку. Инцидент произошел около половины девятого вечера 18 сентября. Очевидцы сообщили, что женщина появилась на трассе вне зоны пешеходного перехода. Водитель "Мерседеса" не успел затормозить и врезался в пострадавшую.

Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что столкновение произошло напротив базилики Святой Екатерины Александрийской. Еще одному автолюбителю удалось вовремя свернуть с дороги и не столкнуться с виновницей аварии. Второму же шоферу так не повезло. За рулем находился 18-летний молодой человек.

По данным свидетелей событий, женщину около 30 лет на вид забрала скорая помощь. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее Piter.tv писал о том, что на пересечении Ударников и Наставников "Чижик" попал в аварию.

Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор

