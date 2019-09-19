На пересечении Ударников и Наставников "Чижик" попал в аварию

Виновник аварии остается для соцсетей неизвестным.

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители заметили аварию с участием частного трамвая "Чижик". По данным очевидцев, ДТП произошло поздним вечером 18 сентября на пересечении Ударников и Наставников.

На данный момент причина столкновения транспортных средств неизвестна. В социальных сетях люди отметили, что система светофоров на участке должна всех корректно разводить.

"Чижики" отдельно, машины отдельно. Все четко. Видимо кто-то пер на красную стрелку в повороте. Там езжу постоянно. Все понятно и безопасно, если соблюдать ПДД объясняет ситуацию один из петербуржцев

Другие же заявили, что иногда сами водители "Чижика" пытаются проскочить на красный сигнал, поэтому и происходят аварии. Третьи добавили, что причиной ДТП могли стать ослепляющие других участников дорожного движения светодиоды, которые размещены с внешней стороны "Чижика".

Ранее Piter.tv писал о том, что на Лиговском проспекте сгорел автомобиль, врезавшийся в столб.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

