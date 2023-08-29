Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России

Элла Памфилова рассказала о том, как граждане новых регионов могут проголосовать на следующих выборах в стране.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других российских регионах России на сентябрьских выборах. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Эксперт объяснила, что для населения новых регионов страны открыто 329 экстерриториальных участков.

Было предложено открыть экстерриториальные участки… в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов РФ смогут проголосовать за кандидатов. Элла Памфилова, глава ЦИК

Специалист добавила, что экстерриториальные участки в том виде, в котором они применяются в ходе избирательной кампании 2024 года – первые подобного рода, так как политики лишь недавно внесли в федеральное законодательство такое решение в связи с тем, что многие жители четырёх новых субъектов РФ по разным причинам находятся на других территориях. Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости