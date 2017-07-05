Памфилова рассказала о проценте отказов в кампании 2023 года

Глава ЦИК рассказала о том, как проходит в стране процесс одобрения кандидатов на следующие выборы.

Избирательная кампания 2023 года в России отличается маленьким процентом отказов в регистрации кандидатов. Речь идет о показателе менее 1,5%. о мнение "наших людей" и их доверие к результатам проведенного голосования. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Эксперт объяснила, что этому вопросу способствовала как подготовленность выдвиженцев, так и проведенная ЦИКом работа. Она напомнила, что сотрудники подготовили материалы, памятки и шаблоны для различного рода оформления документов.

Мы в свою очередь создали максимум необходимых условий для того, чтобы всем участникам избирательного процесса было проще преодолевать формальную часть при регистрации, оформлять финансовые документы и так далее. И это дало свои результаты: чем еще отличается нынешняя кампания - у нас просто крошечный процент отказов в регистрации – менее 1,5%. Элла Памфилова, глава ЦИК

Напомним, что выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости