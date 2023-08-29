Глава ЦИК рассказала о задаче по обеспечению легитимности избирательного процесса.

Непризнание коллективным Западом выборов в России не имеет никакого значения для будущего страны, так как главное – это мнение "наших людей" и их доверие к результатам проведенного голосования. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она пояснила, что задачей для ЦИК является обеспечение легитимности процесса. При этом эксперт пояснила, что на Западе уже давно не говорят того, о чем думают на самом деле.

С какой стати мы должны заморачиваться что подумают эти странные люди с капитолийского холма, туманного Альбиона или европейского квартала, которые во многом потеряли связь с реальностью и со своими народами? Элла Памфилова, глава ЦИК

Элла Памфилова добавила, что уже сейчас можно спрогнозировать то, что будут провозглашать политики из недружественных стран относительно выборов в России. Однако она подчеркнула, что для будушего эти высказывания на Западе не имеют никакого значения.

В ЦИК хотят облегчить голосование в отдаленных районах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости