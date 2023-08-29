В ЦИК хотят облегчить голосование в отдаленных районах

Элла Памфилова рассказала о важности обеспечить доступный интернет потребителям по всей России.

Центральная избирательная комиссия России думает о возможных вариантах для того, чтобы облегчить голосование в труднодоступных и отдаленных местностях страны. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Она добавила, что при 100% охвате территорий интернетом там "можно будет голосовать дистанционно".

Наряду с разработкой ряда новаций, думаем и над этим. Если у нас будет 100% охват интернетом или придумают еще какие-то определенные технологии, тогда там можно будет голосовать дистанционно. Это, конечно, гораздо дешевле и проще. Элла Памфилова, глава ЦИК

Эксперт пояснила прессе, что существуют "осознание проблемы и размышление" о том, сделать голосование в труднодоступных местах страны более доступным. Глава ЦИК считает, что с учетом имеющегося желания и наличия современных технологий вопрос будет решен.

ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости