ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов

Элла Памфилова рассказала о том, как должны проходить выборы в 2024 году.

Выборы главы государства - не время для экспериментов, поэтому никакие пилотные проекты, которые допустимы в других избирательных предвыборных кампаниях, Центральная избирательная комиссия в России запускать не будет. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала председатель ЦИК Элла Памфилова. Таким образом эксперт ответила на вопрос СМИ о том, будут ли нововведения для граждан на выборах президента страны, которые запланированы на 2024 год.

Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте Элла Памфилова, глава ЦИК

Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости