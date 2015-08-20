По ее словам, военное положение в новых регионах осложняет возможность проведения в них выборов.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах. Об этом она заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, военное положение в новых регионах страны осложняет возможность проведения в них выборов. Памфилова отметила, что у комиссии есть право их отложить, ссылаясь на принятые ранее Госдумой поправки.

Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания. Элла Памфилова, председатель Центризбиркома РФ

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Видео: kremlin.ru