Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в Петербурге жители сразу нескольких районов пожаловались на запах дыма. Об этом петербуржцы завили в соцсетях.
Пользователи отмечают, что из-за дыма невозможно дышать. Жительницы Рыбацкого заявила, что она даже вынуждена закрывать окна.
У меня дома дышать нечем , все окна закрыла
На запах дыма пожаловались также жители Фрунзенского, Приморского, Невского, Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов.
Как оказалось, в поселке Новогорелово Ленобласти вспыхнул частный дом. Предполагается, что это и послужило источником дымовой завесы в Петербурге.
Ранее мы сообщали о том, что лось выбежал на оживленный пляж в Пушкине.
Фото:Piter.TV
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