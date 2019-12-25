Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма

Дым чувствовали жители Фрунзенского, Приморского, Невского, Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в Петербурге жители сразу нескольких районов пожаловались на запах дыма. Об этом петербуржцы завили в соцсетях.

Пользователи отмечают, что из-за дыма невозможно дышать. Жительницы Рыбацкого заявила, что она даже вынуждена закрывать окна.

У меня дома дышать нечем , все окна закрыла

На запах дыма пожаловались также жители Фрунзенского, Приморского, Невского, Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов.

Как оказалось, в поселке Новогорелово Ленобласти вспыхнул частный дом. Предполагается, что это и послужило источником дымовой завесы в Петербурге.

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Фото:Piter.TV