Видео: в поселке Новогорелово загорелся дом

Сведения о пострадавших уточняются.

Вечером 29-го июня в поселке Новогорелово Ленобласти в огне оказался частный дом. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял происшествие на видео.

Инцидент произошел на Красносельском шоссе. Официальной информации пока не поступало.

Отметим, что с 21 часа жители юга Петербурга стали жаловаться на запах дыма. Кроме того, небо затянуло дымчатой пеленой. Об этом сообщили горожане из Невского, Фрунзенского и Московского районов. Некоторым пришлось закрыть окна из-за едкого запаха.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Актерском проезде взорвалась машина.

Видео и фото: Piter.TV