Жители Всеволожска начали дискуссию о концепции парка на Румболовских высотах 

Встреча прошла без журналистов.

В пятницу, 22 мая, активисты Всеволожска собрались в здании Детской школы искусств для обсуждения проекта будущего парка на Песчанке. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Напомним, что парк на Румболовских высотах является спорной территорией: не все жители согласны с его концепцией. В связи с этим была организована специальная встреча, которая проходит в условиях эпидемических ограничений. Так, в зал не пускают тех, кто не прошел предварительную регистрацию, в том числе – журналистов.

Ранее мы рассказали о том, что сроки оформления ордеров на благоустройство в Петербурге сократили.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk