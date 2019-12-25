Во Всеволожске обсудят проект благоустройства парка на Песчанке

В связи с эпидемической обстановкой количество участников будет ограничено.

В пятницу, 22 мая, во Всеволожске планируется встреча по обсуждению концепции благоустройства парка на Песчанке. Для того, чтобы присоединиться, необходима предварительная запись. Количество мест ограничено в связи с противоэпидемическими мерами. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Собрание состоится в актовом зале школы искусств имени Глинки по адресу: Всеволожский проспект, дом 1. Заявку на участие рассмотрят по электронной почте vsevpress@yandex.ru до 16:00 четверга, 21 мая с пометкой "заявка на участие в обсуждениях по Песчанке", ФИО участника и номером телефона.

Напомним, что на данный момент в проект входит несколько тематических зон – амфитеатр, несколько детских площадок, зона отдыха, воркаут-зона и памп-трек. На территории парка появятся 68 камер наблюдения и более 4000 деревьев и кустарников.

Также в зеленой зоне появится ледовая арена. В 2021 году там планируют провести чемпионат России по скейтбордингу.

Ранее мы рассказали о том, что в Подпорожье благоустраивают зону отдыха у Культурно-Досугового комплекса.

Фото: ВКонакте / vsevolozhsk_vk