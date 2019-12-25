В Подпорожье благоустраивают зону отдыха у Культурно-Досугового комплекса

Новое общественное пространство появится в поселке Никольское.

В поселке Никольское Подпорожского района идут работы по благоустройству около местного Культурно-Досугового центра. На месте пустыря появится зона отдыха. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ТК "СвирьИнфо" | Подпорожье | Лодейное Поле".

За выбор территории проголосовали местные жители в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Правительство региона выделило на инициативу 9,8 миллионов рублей из областного бюджета.

Рабочие занимаются планировкой местности. Уже установлены бордюры для монтажа пешеходных дорожек. В дальнейшем предстоит построить детскую площадку, скейт-парк, засеять газоны и клумбы. Зеленую зону у пустыря планируют сохранить.

По контракту строительство должно завершиться до 1 октября 2020 года.

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Фото: ВКонтакте / svirinfo_tv