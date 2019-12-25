Чтобы оформить на них ордер, дается всего пять рабочих дней.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что сроки оформления ордеров на благоустройство в Петербурге сократили. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые правила коснулись лишь правила производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Петербурга. Согласно нововведениям, теперь оформить соответствующий ордер можно за пять дней.

Напомним, что ранее срок оформления составлял из 12 дней.

Ранее мы сообщали о том, что ограничение движения по Зеленому мосту должны снять до 14 июля.

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