Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что сроки оформления ордеров на благоустройство в Петербурге сократили. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Новые правила коснулись лишь правила производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Петербурга. Согласно нововведениям, теперь оформить соответствующий ордер можно за пять дней.
Напомним, что ранее срок оформления составлял из 12 дней.
Ранее мы сообщали о том, что ограничение движения по Зеленому мосту должны снять до 14 июля.
Фото:pixabay
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