Александр Гусев принес цветы к месту трагедии.

Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. Местные жители уточнили, что на территории появился стихийный мемориал по погибшим и пострадавшим. К лавочке люди приносят зажженные лампадки, гвоздики, розы и полевые цветы. Ожидающие транспорта не садятся на скамейку. На ней заметны осколки стекла. Остальные участки тщательно убраны местными коммунальными службами.

Посчитал своим гражданским долгом приехать на место трагедии и почтить память погибших, возложив цветы. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Александр Гусев, губернатор региона

Напомним, что трагедия произошла около торгового центра "Галерея Чижова". На остановке общественного транспорта взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Пострадавшими считаются 17 человек, еще две женщины погибли. СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело. В Национальном антитеррористическом комитете отрабатывают все версии произошедшего.

Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки.

Фото: Telegram / Гусев, Telegram / LIFE SHOT

Видео: Telegram / LIFE SHOT