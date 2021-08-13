Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух. В региональном Минздраве ранее сообщали о том, что жертвой стала одна женщина, чью личность сейчас устанавливают. Количество пострадавших увеличилось с 18 до 19 человек.
Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким.
Александр Гусев, глава Воронежской области
Специалисты проверили транспортное средство, в котором вечером 12 августа произошла трагедия. Такой информацией с журналистами поделились представители компании "АТП-1", которой принадлежал поврежденный транспорт. Установлено, что автобус находился в технически исправном состоянии. Эксперты заметили, что речь идет о дизельном автобусе, который не способен перейти на работу на газе. В правительстве региона заметили, что позже появится информация о материальной помощи пострадавшим и семьям погибших.
В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе.
Фото: Telegram / BAZA
Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.
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