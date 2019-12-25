В полиции объяснили, что взрыв произошел в районе бензобака.

Техническая версия рассматривается как основная для взрыва автобуса в Воронеже. Об этом журналистам рассказали региональные правоохранительные органы. Источник ТАСС уточнил, что в первую очередь следователи изучают возможность того что трагедия произошла из-за неисправного транспортного оборудования или внесения в его конструкцию изменений.

Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено. эксперт агентства

Специалист пояснил, что предварительно следственная группа установила, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части транспортного средства.

Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже.

Фото: Следственный комитет России

