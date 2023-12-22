Также пострадали двое.

При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 22 апреля. Поступило сообщении о возгорании в производственном здании. Площадь огня составила 500 квадратных метров.

В результате пожара погибли три человека. Также пострадали двое. В тушении огня участвовали 64 специалиста и 20 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани загорелись торговые павильоны.

Видео: МЧС России