В тушении огня участвовали 90 специалистов и 21 единица техники.

В Астрахани загорелись торговые павильоны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 21 апреля. Поступило сообщение о возгорании кровли магазина и торговых павильонов. Площадь огня оставила 1 200 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет.

В тушении огня участвовали 90 специалистов и 21 единица техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании.

Видео: МЧС России