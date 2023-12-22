В тушении огня участвовали 56 специалистов и 19 единиц техники.

В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Стачки 1885 года. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал работник производства, он госпитализирован. В тушении огня участвовали 56 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске потушили пожар на крыше многоквартирного дома.

Видео: МЧС России