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В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании

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В тушении огня участвовали 56 специалистов и 19 единиц техники. 

В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Стачки 1885 года. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал работник производства, он госпитализирован. В тушении огня участвовали 56 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске потушили пожар на крыше многоквартирного дома.

Видео: МЧС России

Теги: здание, орехово-зуево, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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