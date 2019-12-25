В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе. Об этом в собственном Telegram-канале написал мэр города Вадим Кстенин. Чиновник уточнил, что опасных устройств или веществ найдено не было.
Силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего.
Вадим Кстенин, мэр Воронежа
Напомним, что в настоящее время на городской линии в штатном режиме работает около 800 единиц пассажирского транспорта. Сотрудники продолжают контролировать ситуацию после вчерашнего взрыва ПАЗ около торгового центра "Галерея Чижова".
Техническая версия рассматривается как основная для взрыва автобуса в Воронеже.
Фото: Telegram / BAZA
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все