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В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе
Сегодня, 9:30
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В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе

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Специалисты не обнаружили в общественном транспорте города опасных предметов.

В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе. Об этом в собственном Telegram-канале написал мэр города Вадим Кстенин. Чиновник уточнил, что опасных устройств или веществ найдено не было.

Силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего.

Вадим Кстенин, мэр Воронежа

Напомним, что в настоящее время на городской линии в штатном режиме работает около 800 единиц пассажирского транспорта. Сотрудники продолжают контролировать ситуацию после вчерашнего взрыва ПАЗ около торгового центра "Галерея Чижова".

Техническая версия рассматривается как основная для взрыва автобуса в Воронеже.

Фото: Telegram / BAZA

Теги: вадим кстенин, взрыв, воронеж, паз
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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