К расследованию подключились взрывотехники из ФСБ.

Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки. Об этом рассказали представители издания "Лента.ру" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Специалисты рассматривают версию того, что причиной трагедии на общественном транспорте стала транспортировка баллона для газовой горелки модели Primus. Ее якобы с собой взяла одна из пассажирок.

В полиции отметили, что версия теракта не подтверждается оперативниками. На месте инцидента не выявлены поражающие элементы. В автобусе также не зафиксированы проникающие отверстия. Следственный комитет квалифицировал уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). В ведомстве считают основной версией взрыва техническую неисправность оборудования в автобусе.

Российский Национальный антитеррористический комитет подключился к расследованию происшествия в Воронеже. Взрывотехники ФСБ и криминалисты приступили к изучению материалов.

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух.

Фото: Telegram / BAZA