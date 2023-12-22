По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль.

В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел сегодня, 5 мая. По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии. От полученных травм потерпевший скончался на месте взрыва. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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Видео: Telegram / Следком