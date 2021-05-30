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Жители Волгограда возмутились концертом Ольги Бузовой

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Волгоградцев возмутило "неадекватное" состояние российской певицы.

Волгоградцам не понравился концерт Ольги Бузовой, который состоялся в рамках фестиваля ParkSeason Fest. Об этом пишет сетевое издание "Блокнот Волгоград".

По данным СМИ, выступление певицы началось с большим опозданием. Также присутствующих на мероприятии возмутил концертный наряд Бузовой и ее поведение в течение выступления. 

 Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура.

Ольга Бузова, певица

Отмечается, что певица исполнила три песни из сет-листа, а затем ушла за кулисы и продолжила неразборчиво говорить в микрофон за пределами сцены. После этого она вернулась, но уже в другой одежде.

Зрителей фестивалей возмутило такое "неадекватное" поведение Бузовой. Отметим, что среди посетителей музыкального фестиваля также были волгоградцы с маленькими детьми.

Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны"; "У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении"; "Она же не в адеквате!

комментарии очевидцев

Ранее мы сообщали, что рэпер Дава заменит Бузову в реалити-шоу "Дом-2".

Видео:

Теги: parkseason fest, волгоград, ольга бузова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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