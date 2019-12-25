Фигурист Дмитрий Соловьев опроверг слухи о романе с Ольгой Бузовой

Он заявил, что у них очень хорошие дружеские отношения.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и обладатель приза зрительских симпатий шоу "Ледниковый период" Дмитрий Соловьев рассказал о своих отношениях с партнершей Ольгой Бузовой. В беседе со спортивным журналистом Василием Коновым на YouTube он опроверг слухи о романе с телеведущей, заявив, что их связывают исключительно дружеские отношения.

"Мы во многом похожи по каким-то жизненным ситуациям, по каким-то моментам. То есть это чистой воды дружба без каких-либо рамок "за", - отметил фигурист.

Соловьев также заявил, что Бузова – простая девушка, без "короны" на голове. У нее бывают всплески эмоций, но это связано с тем, что она столкнулась с совершенно незнакомой для себя сферой деятельности – фигурным катанием. Соловьев признался, что поначалу ему было страшно, поскольку он не понимал, что делать и как начинать работу с Ольгой.

Ранее мы писали, что ТНТ закрывает "ББ-шоу" с Бузовой и Бородиной.

Фото: Instagram / buzova86