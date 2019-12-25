ТНТ закрывает "ББ-шоу" с Бузовой и Бородиной

Новость о закрытии проекта шокировала не только зрителей, но и сотрудников программы.

Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся без своего "ББ-шоу". Накануне состоялись финальные съемки программы. Об этом пишет Sobesednik.ru, ссылаясь на источники.

Новость о закрытии проекта шокировала не только зрителей, но и сотрудников программы. Такое решение было принято за считанные дни. Финальные выпуски "ББ-шоу" покажут на этой неделе.

Шоу выходило на ТНТ ежедневно в течение четырех лет. В начале текущего года программа изменила формат. Вместо проекта "Бородина против Бузовой", в котором обсуждались перипетии из жизни участников "Дома-2", появилось "ББ-шоу". Его героями становились обычные люди, у которых, как известно, тоже много проблем.

По словам источников, у "ББ-шоу" были хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10 и выше. Программу снимала профессиональная команда во главе с продюсером Татьяной Светловой.

Ранее Бузова отказалась вести "Дом-2" на другом канале.

Фото: Instagram / buzova86