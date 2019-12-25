Жители Украины разочарованы происходящим в стране: опрос

Сотрудники исследовательской группы спросили, как украинцы относятся к текущему положению в стране.

Жители Украины разочарованы происходящим в стране. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на социологическое исследование группы "рейтинг".

Разочарованы происходящим 60% респондентов. Опрос показал, что украинцы позитивнее оценивают ситуацию в тех населенных пунктах, где они проживают. Еще 56% опрошенных с оптимизмом смотрят на будущее, но 41% граждан испытывает полное разочарование от происходящего в стране. Кроме того, 35% населения полагает, что развитие событий на Украине будет складываться оптимистично.

Многие участники опроса подчеркнули главный успех местной власти. По их мнению, он заключается в сфере городского благоустройства.

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