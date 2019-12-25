Новорожденный с двумя головами родился в одном из районов Нейпьидо.

В Мьянме родился ребенок с двумя головами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство информации страны.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Министерство информации сообщило, что 29-летняя Санда Мьин родила двухголового мальчика. После рождения дитя доставили в специализированное медицинское учреждение. Подробностей о дальнейшей судьбе мальчика министерство пока не сообщает.

Напомним, что это не первый подобный случай. В 2001 году в Мандалае родились дет, соединенные друг с другом в области бедра. Хирурги их успешно разделили. В 2009 году на свет появился мальчик с сросшимися головами и одним сердцем. Врачи называют подобное являение дицефалией монозиготных сиамских родов.