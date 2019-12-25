Детский омбудсмен РФ рассказала, как нужно бороться с педофилами

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала ввести пожизненный надзор за педофилами.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова предложила бороться с педофилами. Об этом она написала в своем Instagram.

Кузнецова сделала громкое заявление после гибели двух девочек в Ярославской области. Она потребовала создать реестр педофилов для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, а также ввести пожизненный надзор за педофилами. Кузнецова считает, что убийство двух девочек в Рыбинске это нечеловеческое преступление.

Сколько ещё пройдёт времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей! - Анна Кузнецова, детский омбудсмен РФ

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