Европарламент одобрил введение санкций против Лукашенко

Европарламент поддержал позицию Европейского совета. Он отверг результаты «так называемых» президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

Европарламент одобрил введение санкций против занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на текст соответствующей резолюции по итогам пленарной сессии ЕП.

Пленарная сентябрьская сессия проходила с 14 по 17 сентября. Депутаты Европарламента обсуждали ситуацию в Белоруссии, Алексея Навального, обстановку в Восточном Средиземноморье, Турцию и другие вопросы. Европарламент назвал президентские выборы "фальсифицированными", а кандидатуру Лукашенко не легитимной. Политики подчеркнули, что президентская кампания прошла с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм. Европарламент отказался признавать Лукашенко президентом республики.

Напомним, что 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. Это вызвало недовольство граждан. Они начали выходить на акции протеста. По официальным данным, в первые дни правоохранители задержали 6,7 тыс. человек. Несколько сотен белорусов пострадали от действий силовиков.

Ранее мы сообщили, что Мишустин объяснил заявлении о несправедливом сборе налогов.