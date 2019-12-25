Глава кабмина подчеркнул, что намерения властей РФ по налогам направлены на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил заявлении о несправедливом сборе налогов. Об этом он побеседовал с коллегами в рамках заседания правительства РФ в режиме видеоконференции.

Мишустин уточнил, что нагрузку в данном случае должны нести все, а не только нефтяные компании. По мнению политика, бюджет – это финансовый документ, который скорее не о цифрах, а о людях. Кроме того, он направлен на решение конкретных проблем в жизни людей в стране. Исходя из этого, появляется пакет налоговых законов, который направлен на обеспечение необходимыми доходами.

Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда наше видение налоговой политики. - Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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