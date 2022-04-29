Жители Шри-Ланки на митинге потребовали от президента уйти в отставку

Страна находится в самом серьезном кризисе с начала своей независимости.

Жители приморского города Амбалангоде на Шри-Ланке потребовали от местного президента уйти в отставку. Население вышло на антиправительственный митинг против лидера Готабаи Раджапаксы. Известно, что в акции приняли участие медики и бизнесмены. Ролик с места событий опубликовали в собственном Telegram-канале журналисты из "РИА Новостей".

Напомним, что в настоящее время Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения суверенитета в 1948 году. Экономические проблемы вызваны дефицитом иностранной валюты. В свою очередь это связано с ограничением туристического потока введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Страна не способна закупить достаточное количество топлива. При этом запреты значительно навредили ключевому сектору-источнику получения денежных средств. Сокращение коснулось переводов валюты от населения, работающего за пределами Шри-Ланки.

Сейчас в государстве фиксируется острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа.

СПбГУ решил не отчислять студентов, пообещавших больше не ходить на несогласованные митинги.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости